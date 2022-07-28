Напомним, Кассьерра перешел в "Зенит" из "Сочи" этим летом. Ранее колумбиец рассказал, что Барриос убедил его перейти в петербургский клуб. В составе "Зенита" Кассьерра провел 3 матча во всех турнирах (116 минут), в которых забил 1 гол.
"В действительности Матео все сделал сам, забив в прошлом сезоне 14 мячей, именно своими бомбардирскими качествами он обратил на себя внимание "Зенита". Да, в определенный момент он позвонил мне и поинтересовался, что представляет из себя "Зенит" изнутри. Уверен, Матео придаст атаке "Зенита" еще больше эффективности. Мне же лично иметь рядом друга, соотечественника очень приятно", - цитирует Барриоса Bobsoccer.
Свой следующий матч петербургский клуб проведет в субботу, 30 июля. На своем поле подопечные Сергея Семака примут московский "Локомотив" в рамках 3-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Игра на "Газпром Арене" начнется в 17:30 мск, обслуживать встречу будет бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.
"Зенит" в двух стартовых матчах нового сезона набрал 4 очка. Петербуржцы сыграли вничью с "Химками" (1:1), а также разгромили "Крылья Советов" (3:0). В таблице чемпионата России сине-бело-голубые занимают 4-е место.
Барриос рассказал, какую роль он сыграл в переходе Кассьерры в "Зенит"
Полузащитник "Зенита" Вильмар Барриос прокомментировал переход в петербургский клуб соотечественника нападающего Матео Кассьерры.
Фото: ФК "Зенит"