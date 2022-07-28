Матчи Скрыть

Сделать ставку

Барриос рассказал, какую роль он сыграл в переходе Кассьерры в "Зенит"

Полузащитник "Зенита" Вильмар Барриос прокомментировал переход в петербургский клуб соотечественника нападающего Матео Кассьерры.
Фото: ФК "Зенит"
Напомним, Кассьерра перешел в "Зенит" из "Сочи" этим летом. Ранее колумбиец рассказал, что Барриос убедил его перейти в петербургский клуб. В составе "Зенита" Кассьерра провел 3 матча во всех турнирах (116 минут), в которых забил 1 гол.

"В действительности Матео все сделал сам, забив в прошлом сезоне 14 мячей, именно своими бомбардирскими качествами он обратил на себя внимание "Зенита". Да, в определенный момент он позвонил мне и поинтересовался, что представляет из себя "Зенит" изнутри. Уверен, Матео придаст атаке "Зенита" еще больше эффективности. Мне же лично иметь рядом друга, соотечественника очень приятно", - цитирует Барриоса Bobsoccer.

Свой следующий матч петербургский клуб проведет в субботу, 30 июля. На своем поле подопечные Сергея Семака примут московский "Локомотив" в рамках 3-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Игра на "Газпром Арене" начнется в 17:30 мск, обслуживать встречу будет бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.

"Зенит" в двух стартовых матчах нового сезона набрал 4 очка. Петербуржцы сыграли вничью с "Химками" (1:1), а также разгромили "Крылья Советов" (3:0). В таблице чемпионата России сине-бело-голубые занимают 4-е место.


Барриос Кассьерра Зенит
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится

Последние новости

Rusfootball.info ищет ведущего новостной ленты
Во Франции могут отказаться от вечерних матчей ради экономии электричества 3
Агент: Шомуродов находится в шаге от ухода из "Ромы"
Источник: "Рубин" сделал предложение о покупке форварда словацкого клуба ДАК
Новичок ЦСКА Зделар: моей целью здесь станет возвращение клуба в Лигу чемпионов 3
Пиняеву назначено консервативное лечение. Срок реабилитации составит около полутора месяцев
Червиченко: никакой Сычевой не спасет "Оренбург", если матч со "Спартаком" будет судить арбитр, подобный Левникову 6 эксклюзив
В Италии сообщили, что "Торино" сделал запрос в "Аталанту" по Миранчуку
"Фатих Карагюмрюк" объявил о подписании Оздоева 3
Зделар - о переходе в ЦСКА: это большой шаг вперед для меня
Бывший спортивный директор "Зенита": трансфер Малкома себя не оправдал 20
Источник: Оздоев перейдет в турецкий клуб, который тренирует Пирло
Официально: полузащитник "Партизана" Зделар перешел в ЦСКА 8
СМИ: Ловрен не собирается приостанавливать контракт с "Зенитом". Семак не против его продажи 3
"Фенербахче" осудил фанатов, скандировавших имя Владимира Путина во время матча с киевским "Динамо" в ЛЧ
Источник: "Динамо" пригрозило "Фламенго", который хочет подписать Варелу 7
Барриос рассказал, какую роль он сыграл в переходе Кассьерры в "Зенит" 1
"Барселона" объявила о договоренности по трансферу Кунде из "Севильи" 1
Пономарев: Черчесов - большой молодец. И у "Карабаха" выиграет, сто процентов 1 эксклюзив
Журова - о скандировании в Турции фамилии Путина: это политика и манипуляция. УЕФА не должен позволять это делать 15
Мендес: РПЛ - сильная лига. Это то, чего я хотел
Гулиев: злюсь на себя за ситуацию с американцем - вот был тупой! Мог повториться сценарий Кокорина и Мамаева 5
Мендес: я тоже пришел в ЦСКА, чтобы стать чемпионом, как Гонсалес 3
УЕФА начал дисциплинарное расследование из-за скандирования фанами "Фенербахче" имени президента России
Черчесов: Лигу чемпионов пора называть по-другому. В группах уже те, кто занимает пятые-шестые места 8
Стало известно расписание трансляций всех матчей 3 тура РПЛ
Сенников объяснил, что нужно делать "Локомотиву", чтобы победить "Зенит" 3
Стал известен игровой номер Мендеса в ЦСКА 5
Зеленов - о матче "Спартака" с "Уралом" в 4 туре РПЛ: думаю, успеем оформить Fan ID в срок 3
ЦСКА анонсировал появление в команде еще троих новичков 11
Все новости
-