Губернатор Азаров - о Fan ID: если применять такое решение - то в отношении всех клубов одновременно. Несправедливо

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров высказал мнение о том, что Fan ID с началом нового сезона ввели только на 5 из 16 стадионов РПЛ.

Фото: ПФК "Крылья Советов"