- Болельщики считают, что если и применять такое решение, то надо было в отношении всех клубов одновременно, а не делить болельщиков, где в привилегированное положение попадают болельщики самых богатых клубов. Это несправедливо. И я с ними согласен, - передает слова Азарова "Комсомольская правда".
Система персонифицированного учета болельщиков Fan ID с началом нового сезона вводится на 5 из 16 стадионов Российской премьер-лиги - на "Солидарность Самара Арене" (Самара), "Ростов Арене" (Ростов-на-Дону), "Фиште" (Сочи), "Екатеринбург Арене" (Екатеринбург) и стадионе "Нижний Новгород". Все клубы-хозяева этих стадионов свои первые домашние матчи проведут в 3 туре РПЛ. Самарские "Крылья Советов" в рамках 3 тура чемпионата сыграют на своем поле с московским "Торпедо". На всех остальных аренах РПЛ Fan ID планируют вести с весенней части текущего сезона.
Фанаты "Зенита" планируют почтить память каждой из пяти арен, на которых вводится Fan ID, минутой молчания
Губернатор Азаров - о Fan ID: если применять такое решение - то в отношении всех клубов одновременно. Несправедливо
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров высказал мнение о том, что Fan ID с началом нового сезона ввели только на 5 из 16 стадионов РПЛ.
Фото: ПФК "Крылья Советов"