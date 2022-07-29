"Если хотя бы раз в квартал получать доходы, которые лига уже имеет в соответствии с контрактами, то такая система позволит клубам правильно с финансовой точки зрения подходить к данной теме. Мы уже подняли этот вопрос, надеемся в ближайшее время получить конкретику. Не могу говорить за всех, но, думаю, как минимум три-четыре, а может и пять клубов эту историю поддерживают и поддержат её до конца", - приводит слова Асхабадзе "Чемпионат".
"Факел" поднялся в Российскую Премьер-лигу по итогам минувшего сезона Первой лиги – команда из Воронежа завоевала второе место в таблице первенства. В первом туре нового розыгрыша РПЛ подопечные Олега Василенко сыграли вничью с "Краснодаром" (2:2), а во втором матче уступили грозненскому "Ахмату" со счетом 1:2.
30 июля "Факел" впервые в начавшемся сезоне сыграет дома – в Воронеж приедет столичное "Динамо". Матч начнется в 15:00 по московскому времени.
"Факел": подняли вопрос о получении спонсорских денег от РПЛ в течение сезона, 3-4 клуба поддерживают эту историю
Генеральный директор "Факела" Роман Асхабадзе высказался о распределении средств от спонсорских контрактов РПЛ в соответствии с разработанным лигой графиком.
Фото: "Чемпионат"