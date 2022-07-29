"Думаю, Оздоев будет игроком основы. Он может заиграть. Чемпионат Турции не самый сложный с тактической точки зрения … Такой разницы, как между РПЛ и Бундеслигой, нет… У него есть все данные, чтобы заиграть. 29 лет — для чемпионата Турции это возраст молодого и перспективного игрока, учитывая, что там подписывают легионеров, которым по 37", - цитирует Керимова "Чемпионат".
Днем ранее стало известно, что Оздоев продолжит карьеру в турецком клубе "Фатих Карагюмрюк". Предыдущий сезон российский полузащитник провел в "Зените", но у игрока истек контракт с клубом, стороны не договорились о подписании нового соглашения.
Футболист принял участие в 13 матчах питерцев в минувшем розыгрыше Российской Премьер-лиги, в которых записал себе в актив гол и результативную передачу.
Керимов: Оздоев будет игроком основы в "Фатих Карагюмрюк", для чемпионата Турции он молодой
Комментатор и эксперт в области турецкого футбола Эльвин Керимов высказался о перспективах новобранца клуба "Фатих Карагюмрюк" Магомеда Оздоева в турецком коллективе.
Фото: ФК "Фатих Карагюмрюк"