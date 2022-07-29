"Сегодня у нас первая домашняя игра в сезоне, у нас задача — забрать три очка. Это будет сделать нелегко, но мы сделаем все возможное для этого… Я считаю, что могу выйти в старте. Хочу сыграть сегодня с первых минут впервые в этом сезоне. Посмотрим, что скажет тренер, решение за ним", - цитирует Нобоа "СЭ".
Нобоа принял участие в обоих матчах сочинцев в начавшемся сезоне Российской Премьер-лиги, но оба раза появлялся на поле с замены. Эквадорский полузащитник отметился результативной передачей в игре против "Торпедо".
30 июля "Сочи" в рамках третьего тура национального первенства в Грозном сыграет с местным "Ахматом", стартовый свисток прозвучит в 20:00 по столичному времени.
Нобоа – о матче с "Ахматом": хочу выйти в старте впервые в этом сезоне – посмотрим, что скажет тренер
Полузащитник "Сочи" Кристиан Нобоа поделился ожиданиями от матча третьего тура РПЛ против "Ахмата".
Фото: ФК "Сочи"