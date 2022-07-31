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Зиньковский: матч "Спартак" - "Оренбург" более честно судили? Судят всегда нормально

Полузащитник "Спартака" Антон Зиньковский высказался о судействе матча третьего тура РПЛ против "Оренбурга".
Фото: ФК "Спартак"
"На встрече с судейским комитетом спросил про пару моментов. Спросил про пенальти с "Зенитом", который не поставили…

Не чувствовал ли, что сегодня более честно судили? Всегда нормально судят. Просто бывают некоторые моменты, когда судят по-другому", - цитирует футболиста "Чемпионат".

"Спартак" одержал крупную победу над "Оренбургом" в первом домашнем матче нового сезона Российской Премьер-лиги – 4:1. Во всех голах красно-белых принял участие полузащитник москвичей Квинси Промес – он оформил дубль и записал на свой счет две результативные передачи.


Зиньковский Спартак
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