"Зареме дали шанс, но что-то подвижек совсем нет. Она уничтожает и убивает "Спартак", а потом рассказывает сказки. Приглашает дилетантов и жуликов…
У человека что-то не получается, и он хочет перевалить всю вину на других людей – в таком случае дай шанс другим. Она посчитала, что все вокруг виноваты, а она – нет", - цитирует Канчельскиса "Чемпионат".
"Спартак" завершил предыдущий сезон на 10-м месте в таблице Российской Премьер-лиги, но завоевал Кубок России. Новую кампанию красно-белые начали под руководством испанского специалиста Гильермо Абаскаля – при нем коллектив набрал 7 очков в трех первых матчах чемпионата страны и занимает второе место.
6 августа "Спартак" в гостях сыграет с екатеринбургским "Уралом" - встреча начнется в 15:00 мск.
Канчельскис: Зарема уничтожает "Спартак" - приглашает жуликов, а потом рассказывает сказки
Экс-футболист "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис поделился мнением о деятельности супруги владельца "Спартака" Заремы Салиховой в столичном клубе.
Фото: соцсети Заремы Салиховой