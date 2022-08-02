"Мне неизвестны причины ухода Юри Алберто. Что касается меня, то я своё решение принимал быстро. Это было моей мечтой – играть в Европе. Рад оказаться в такой именитой команде, как "Зенит", — цитирует футболиста "Чемпионат".
Иван пополнил состав "Зенита" этим летом – он и полузащитник Густаво Мантуан перешли из "Коринтианса" в "Зенит" на правах аренды, в обратном направлении был арендован форвард Юри Алберто.
Иван – о причинах перехода в "Зенит": моей мечтой было играть в Европе
Новичок "Зенита" Иван ответил на вопрос о причинах ухода из команды форварда Юри Алберто и рассказал, почему принял решение перейти в питерский клуб.
Фото: Rusfootball.info