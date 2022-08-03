"Не оформлял Fan ID… Не понимаю, для чего создан Fan ID. Чтобы на стадионах было безопасно? Этот паспорт болельщика сокращает количество болельщиков на стадионах… Вроде как и народ не ходит из-за введения Fan ID, а вроде и безопасность должна быть на стадионе", - цитирует футболиста "Чемпионат".
Ранее 32-летний Соснин объявил о завершении карьеры игрока с 2015 по 2019 год футболист выступал в составе "Динамо". До этого полузащитник играл за "Кубань" и "Крылья Советов".
Наличие карты болельщика стало обязательным условием посещения матчей Российской Премьер-лиги – соответствующий закон вступил в силу этим летом.
Экс-игрок "Динамо" Соснин: не оформлял Fan ID – не понимаю, для чего он создан
Экс-полузащитник "Динамо" Антон Соснин поделился мнением о введении системы Fan ID.
Фото: РПЛ