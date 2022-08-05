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Агент Мантуана рассказал, когда Густаво сможет дебютировать за "Зенит"

Луис Фернандо Гарсия, агент полузащитника "Зенита" Густаво Мантуана, заявил, что бразилец не сыграет против "Ахмата" в матче Российской Премьер-лиги (РПЛ).
Фото: ФК "Зенит"
Эта игра пройдет завтра, 6 августа, на "Ахмат Арене" в Грозном. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. Обслуживать встречу будет бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым, арбитр ВАР - Анатолий Жабченко.

Ранее "Зенит" сообщил, что Густаво вернулся в общую группу петербуржцев.

"В ближайшем матче Мантуан не сыграет. Но Густаво будет готов выйти на поле уже в следующем поединке", - заявил агент.

Напомним, Густаво Мантуан вместе с голкипером Иваном Куарезмой стал частью сделки по уходу Юри Алберто на правах аренды в "Коринтианс". Бразильский клуб отправил обоих игроков в аренду в "Зенит".

Источник: РБ Спорт


Мантуан Зенит Ахмат
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