"Да, сейчас я тренируюсь с "Краснодаром-2". Когда будет ясность о моем будущем? Когда будет информация, вы все узнаете", - приводит слова Газинского "СЭ".
Полузащитник Юрий Газинский по окончании сезона покинул "Краснодар" - у россиянина закончился контракт с "быками". За "Краснодар" 33-летний футболист выступал с 2013 года. В минувшем сезоне Газинский провел 17 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Всего за краснодарский клуб Юрий сыграл в 282 матчах, на его счету 14 забитых мячей и 29 голевых передач.
Также Газинский выступал за "Луч", "Торпедо" и "Смену".
Стало известно, с кем тренируется Газинский
Бывший полузащитник "Краснодара" Юрий Газинский рассказал, что поддерживает форму со второй командой "быков".
Фото: РПЛ