- Лицензия появится, когда юридически и технически я буду иметь право поступать на эту лицензию. По идее - следующий год. Невозможность участия во флэш-интервью? Сейчас, если говорить откровенно, важнее находиться внутри с ребятами, с командой и после удачной и после неудачной игры. Есть вопросы по выстраиванию внутри каких-то моментов: доверия ребят к нам, у нас к ребятам. Сейчас лучше находиться там, - передает слова Гаранина Matchtv.ru.
51-летний специалист Вадим Гаранин занимает должность старшего тренера "Сочи", фактически исполняя обязанности главного тренера, из-за отсутствия у него лицензии категории Pro. Получение данной лицензии даст ему возможность официально стать главным тренером и представлять команду на флэш-интервью и послематчевых пресс-конференциях. В настоящее время эту должность официально занимает 48-летний Александр Точилин. После 4 стартовых туров Российской премьер-лиги "Сочи" занимает третье место в турнирной таблице, набрав 9 очков.
Наставник "Сочи" Гаранин рассказал, когда сможет получить лицензию Pro
Старший тренер "Сочи" Вадим Гаранин назвал возможные сроки оформления лицензии Pro, которая даст ему возможность официально занять пост главного тренера клуба.
Фото: ФК "Сочи"