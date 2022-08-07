Матчи Скрыть

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Нефтехимик
18:00
РубинНе начат
П1 3.75X 3.6П2 1.94
Балтика
20:00
Арсенал ТулаНе начат
П1 2.21X 3.4П2 3.15
Сделать ставку

Наставник "Сочи" Гаранин рассказал, когда сможет получить лицензию Pro

Старший тренер "Сочи" Вадим Гаранин назвал возможные сроки оформления лицензии Pro, которая даст ему возможность официально занять пост главного тренера клуба.
Фото: ФК "Сочи"
- Лицензия появится, когда юридически и технически я буду иметь право поступать на эту лицензию. По идее - следующий год. Невозможность участия во флэш-интервью? Сейчас, если говорить откровенно, важнее находиться внутри с ребятами, с командой и после удачной и после неудачной игры. Есть вопросы по выстраиванию внутри каких-то моментов: доверия ребят к нам, у нас к ребятам. Сейчас лучше находиться там, - передает слова Гаранина Matchtv.ru.

51-летний специалист Вадим Гаранин занимает должность старшего тренера "Сочи", фактически исполняя обязанности главного тренера, из-за отсутствия у него лицензии категории Pro. Получение данной лицензии даст ему возможность официально стать главным тренером и представлять команду на флэш-интервью и послематчевых пресс-конференциях. В настоящее время эту должность официально занимает 48-летний Александр Точилин. После 4 стартовых туров Российской премьер-лиги "Сочи" занимает третье место в турнирной таблице, набрав 9 очков.


Сочи Гаранин
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится

Последние новости

Агент Щенникова сообщил, когда защитник вернется на поле
Карпин: когда "Ростов" будет забивать с игры? Я тоже жду 2
Уткин - о травме Мозеса: серьезный удар для "Спартака". У него была ключевая роль при Абаскале 1
СМИ: Кокорин не будет играть за "Фиорентину" в этом сезоне. "Фиалки" попытаются продать россиянина зимой 6
Тарханов заявил о готовности возглавить "Урал" после ухода Шалимова 2
Источник: все футболисты и тренерский штаб "Зенита" оформили Fan ID 4
Горовой: отсутствие Клаудиньо - проблема, без него у "Зенита" другой футбол 3
"Команда физически совсем не подготовлена к сезону". Семин оценил старт "Локомотива" в РПЛ 4
Кержаков: в данный момент из "Урала" ко мне не обращались 1
СМИ: трансфер Сосы в ЦСКА на грани срыва из-за санкций против клуба 10
Бородюк: не вводят же Fan ID в театрах, на концертах, в магазинах? Активных болельщиков не хватает на стадионе 4
"Урал" официально объявил об уходе Шалимова 5
"Спартак" объявил о сроках восстановления Мозеса после травмы и операции 10
Григорий Иванов: Шалимов покидает "Урал" 11
Кухарчук: если Глушакову удастся вернуться в "Спартак" в 35 лет, буду за него искренне рад
Кухарчук: в Химках еще не нужен Fan ID, так что пока кайфуем
Смольников рассказал, когда нужно ждать первой победы "Торпедо" 1
Мижигурскис: Зуев и Ломовицкий играют в "Химках", потому что там хороший тренер. К ним был интерес из Турции
Семшов: ставлю на то, что Бакаев заменит в "Зените" Клаудиньо 15
Наставник "Сочи" Гаранин рассказал, когда сможет получить лицензию Pro 2
"Некоторые тренеры за день до матча не знают, кто будет играть". Агент Рассказова заявил, что он останется в "Спартаке" 5
Юран: на заводе или в шахте смену отработать тяжелее, поэтому меня устраивает только максимальная отдача на поле 2
Клаудиньо прокомментировал свою травму в матче "Ахмат" - "Зенит" 3
Нигматуллин: возвращение Семина в "Локомотив" всё бы изменило. Но приедет снова немецкий тренер из 8-й Бундеслиги 3
Нигматуллин: с таким багажом "Локомотив" будет бороться за выживание. Руководство не переживает за результат 3
Rusfootball.info ищет ведущего новостной ленты
"Ростов" - единственная команда РПЛ, еще не забивавшая с игры в этом сезоне 3
Черданцев - о травме Мозеса: календарный год для него закончен, восстановление очень долгое 11
Тарханов: "Ростов" имел безоговорочное преимущество перед "Оренбургом". Опыт в РПЛ имеет большое значение 1 эксклюзив
Шунин рассказал, что изменилось в работе вратарей при Йокановиче эксклюзив
Все новости
-