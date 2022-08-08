"Не вижу преимуществ Fan ID. Я не углублялся в этот вопрос, но, как мне кажется, закон повлияет на количество болельщиков на стадионе в худшую сторону.
Скорее всего, со временем это все оформится и народ будет ходить на стадионы, но наш футбол станет меньше доступен для туристов и тех людей, которые спонтанно решили пойти на футбол. Поэтому я противник Fan ID", - приводит слова Кержакова Metaratings.
4 июля в России стартовал процесс оформления Карты болельщика (Fan ID). С начала сезона-2022/23 она будет обязательна для посещения матчей РПЛ на "Екатеринбург Арене", стадионе "Нижний Новгород", "Ростов Арене", "Солидарность Самара Арене" и стадионе "Фишт". До конца года к системе должны подключиться все остальные арены клубов РПЛ.
Напомним, фанатские объединения клубов Российской Премьер-лиги (РПЛ) объявили о бойкоте матчей из-за введения Карты болельщика.
Александр Кержаков в сезоне-2021/22 возглавлял "Нижний Новгород". Под его руководством нижегородцы финишировали на 11-м месте.
Кержаков: я противник Fan ID. Не вижу его преимуществ
Бывший главный тренер "Нижнего Новгорода" Александр Кержаков рассказал, почему является противником Карты болельщика (Fan ID).
Фото: РПЛ