- На данном этапе я склонен говорить о том, что система не заработала в полном объеме. Возможно, потому что не была должным образом протестирована, были сложности при оформлении. Дальше надо глубоко анализировать и с правоохранительными органами говорить, насколько это реализуемо в быстрой перспективе. Может быть, нужно отложить, - передает слова Терюшкова Metaratings.ru.
В матчах третьего и четвертого туров Российской премьер-лиги на пяти стадионах клубов РПЛ - в Ростове-на-Дону, Сочи, Екатеринбурге, Самаре и Нижнем Новгороде - начала работу система персональной идентификации болельщиков, более известная как Fan ID. На матчах с применением Fan ID наблюдалось резкое снижение посещаемости вплоть до количества зрителей, не окупающего затраты клубов на аренду стадиона, и ухудшение общего антуража футбольных матчей.
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Депутат Терюшков: система Fan ID не заработала в полном объеме. Может быть, нужно ее отложить
Депутат Государственной Думы Роман Терюшков прокомментировал первые итоги работы системы персональной идентификации болельщиков Fan ID.
Фото: ПФК "Крылья Советов"