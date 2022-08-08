- Может, посещаемость низкая в связи с тем, что еще не все успели вернуться из отпусков, есть и другие сложности. В Москве и Санкт-Петербурге Fan ID пока не ввели, система действует только в других городах. Нужно, чтобы все получили паспорт болельщика. Если люди категорически не будут его оформлять, то это другой разговор, - передает слова Журовой Metaratings.ru.
Система персональной идентификации болельщиков, более известная как Fan ID, была введена в действие с начала сезона-2022/2023 на пяти стадионах Российской премьер-лиги - домашних аренах "Ростова", "Сочи", "Крыльев Советов", "Урала" и "Пари Нижнего Новгорода". Фактически работа системы началась с 3 тура РПЛ, поскольку все эти клубы в двух стартовых турах играли только на выезде. На матчах с применением системы Fan ID было отмечено резкое снижение посещаемости.
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Журова - о низкой посещаемости из-за Fan ID: может, еще не все успели вернуться из отпусков
Депутат Государственной Думы Светлана Журова прокомментировала низкую посещаемость в РПЛ после введения в действие на части стадионов системы Fan ID.
Фото: ФК "Ростов"