"Интерес со стороны "Торпедо"? Со мной на связь никто не выходил. Пока это обсуждается только в прессе. Конкретных предложений по работе мне не поступало.
Стопроцентные варианты были из-за рубежа. Это страны ближнего зарубежья средней Азии, среди которых Узбекистан", - цитирует тренера Sport24.
Ранее в СМИ сообщалось, что будущее главного тренера "Торпедо" Александра Бородюка в клубе зависит от результата игры 5 тура Российской Премьер-лиги против "Оренбурга" - после 4-х матчей национального первенства "автозаводцы" находятся в зоне прямого вылета с одним баллом в активе. Ниже располагается только "Урал" - команда не набрала очков в 4 турах РПЛ.
Черевченко отреагировал на слухи о возможности возглавить "Торпедо"
Экс-главный тренер "Химок" Игорь Черевченко прокомментировал информацию о своем назначении наставником "Торпедо" в случае увольнения Александра Бородюка.
Фото: РПЛ