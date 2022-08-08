"Почему не срослось с Алексеем Березуцким? Наверное, я ему просто не подходил. Была ли обратная связь? Как-то и не знаю причин. Не нравился ему как игрок, и все", - цитирует Кучаева Sport24.
Кучаев провел вторую часть предыдущего сезона в "Рубине" на правах аренды. В девяти играх Российской Премьер-лиги 24-летний футболист отметился голом и результативной передачей. В новом сезоне Кучаев играет за ЦСКА – он успел принять участие в четырех матчах национального первенства, в которых дважды поразил ворота соперника.
Кучаев – о причинах аренды в "Рубин": я не нравился Березуцкому как игрок
Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев поделился мнением о причинах аренды в "Рубин" во второй половине минувшего сезона.
Фото: РПЛ