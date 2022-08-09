"Супербольшой опыт с суперклассным тренером. Слуцкий —как будто второй психолог по образованию… После какой-то игры, например, брал момент и говорил, как надо. "Будь уверенней, будь еще смелее". Помогла и очень классная команда, классный персонал, классная база. В Казани все классно", - цитирует футболиста Sport24.
Кучаев провел вторую часть сезона 2021/2022 в "Рубине" на правах аренды из ЦСКА. В девяти матчах чемпионата России он записал на свой счет гол и результативную передачу.
"Рубин" по итогам кампании вылетел из Премьер-лиги, в новом сезоне казанцы сыграли в четырех матчах и набрали 5 очков. Подопечные Леонида Слуцкого располагаются на 10-м месте в турнирной таблице.
Кучаев – о работе со Слуцким: опыт с суперклассным тренером, в "Рубине" все классно
Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев оценил опыт работы с главным тренером "Рубина" Леонидом Слуцким.
Фото: ФК "Рубин"