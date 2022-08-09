"У нас есть главный кандидат на пост главного тренера — это Николай Писарев. Сейчас его кандидатура рассматривается учредителями клуба, в ближайшие дни будет принято решение. Если Николай Николаевич будет назначен, то он будет совмещать с работой в тренерском штабе сборной России", - цитирует функционера "РИА Новости".
Ранее Терюшков подтвердил слухи, что клуб покидает действующий главный тренер "Химок" Сергей Юран. Под его руководством команда в прошлом сезоне сохранила прописку в Российской Премьер-лиге, а в начавшемся розыгрыше набрала 7 очков в 4 играх и занимает 7-е место в таблице чемпионата.
Также функционер заявил, что в ближайшее время "Химки" возглавит тренер сборной России Николай Писарев.
"Химки": если Писарев возглавит команду, он будет совмещать с работой в тренерском штабе сборной России
Член наблюдательного совета "Химок" Роман Терюшков рассказал, под какие условия Николай Писарев может возглавить подмосковный коллектив.
Фото: ТАСС