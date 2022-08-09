"Мне интересно: люди вообще в футболе разбираются, или как Терюшков из "Химок", из космоса футбол смотрят? Хочу знать конкретно фамилию человека, чтобы его знали все. Чтобы на двери у подъезда висела табличка: "Я, "дядя Вася" из седьмого подъезда, принял закон о Fan ID и рекомендовал его. Пусть меня все знают". Пусть вся страна знает этого "героя", - цитирует Бородина "Чемпионат".
Напомним, ранее с июня этого года вступил в силу закон о Fan ID - паспорте болельщика, который будет необходим для посещения стадионов. На стадионах нескольких клубов РПЛ Fan ID уже требуется: "Сочи", "Ростов", "Урал", "Крылья Советов" и "Пари НН". На остальных стадионах система должна заработать по ходу сезона.
В связи с принятием этого закона фанаты многих клубов РПЛ объявили о бойкоте матчей текущего сезона, поэтому посещаемость матчей чемпионата значительно снизилась.
Тренер "Сочи" Бородин: хочу знать фамилию человека, который принял закон о Fan ID. Чтобы у него на двери висела табличка
Тренер вратарей "Сочи" Дмитрий Бородин высказался против Fan ID.
Фото: ФК "Сочи"