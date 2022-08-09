Талалаев – о непоявлении Агаларова в старте "Ахмата": его средняя скорость меньше, чем у центральных защитников

Главный тренер "Ахмата" Андрей Талалаев высказался о причинах отсутствия форварда Гамида Агаларова в стартовом составе грозненцев в первых матчах нового сезона РПЛ.
Фото: ФК "Ахмат"
"У нас в "Ахмате" много квалифицированных нападающих, нужно выиграть конкуренцию. В "Уфе" Агаларов играл немного по?другому. У меня не бывает, чтобы форвард имел среднюю скорость в игре меньше, чем центральные защитники. Ему приходится перестраиваться, он проделывает огромную работу", - цитирует наставника грозненцев "Матч ТВ".

Агаларов подписал контракт с "Ахматом" этим летом, перейдя из "Уфы". 22-летний нападающий стал лучшим бомбардиром предыдущего розыгрыша Российской Премьер-лиги. В начавшемся сезоне Агаларов не появлялся в стартовом составе "Ахмата", а выходил на поле с замены. В первых четырех матчах чемпионата страны футболист один раз поразил ворота соперника.


Талалаев Агаларов Ахмат УФА
   Автор:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится

Последние новости

Семак – о травме Клаудиньо: это возможность для других игроков "Зенита"
Семак ответил на вопрос, кто будет основным вратарем "Зенита" в матче с ЦСКА 2
Сутормин: надеюсь, сыграю еще 100 матчей за "Зенит"
Биатлонист Тихонов – об РПЛ: одно название – игроков называю чайниками, разогнал бы их 1
Бородюк: Гончаренко возглавит "Торпедо"? Вместе с ним сидим, читаем прессу 4
Черчесов – после вылета "Ференцвароша" из ЛЧ: мои игроки лучшие в мире 2
На "Матч ТВ" рассказали, смогут ли транслировать игры ЛЧ и ЛЕ в сезоне 2022/2023
Иванов ответил на вопрос, возглавит ли Спартак Гогниев "Урал" 1
Гасперини рассказал, блокировал ли он переход Миранчука в "Торино"
Изидор: хочу выиграть чемпионат с "Локомотивом", потом будем думать о еврокубках 1
Лукаку – об аренде в "Интер": меня не волнует таблица лучших бомбардиров
Талалаев – о непоявлении Агаларова в старте "Ахмата": его средняя скорость меньше, чем у центральных защитников 2
"Болельщики выберут победу в матче". Йоканович рассказал, собирается ли учить русский язык
"Меня подтравливали". Кучаев рассказал, как отреагировал Акинфеев на его гол в ворота ЦСКА
От договорняка с «Ростовом» до планового расставания: так почему Юрана уволили из «Химок»? 9
Rusfootball.info ищет ведущего новостной ленты
Стали известны все пары раунда плей-офф отбора Лиги чемпионов 1
Киевское "Динамо" одержало волевую победу над "Штурмом" и вышло в раунд плей-офф отбора ЛЧ
"Монако" в дополнительное время уступил ПСВ и покинул ЛЧ, Головина заменили во втором тайме 3
Стало известно, с кем "Ференцварош" Черчесова сыграет за выход в групповой этап Лиги Европы
Россия и Узбекистан пока не достигли договоренности по товарищескому матчу 3
Мостовой: меня никто не приглашал на ретро-матч "Спартак" - "Зенит" 4
Игнатьев - о возможном приходе Вяльбе в "Спартак": главное, чтобы ее работа не касалась футбола как такового 7 эксклюзив
"Ференцварош" Черчесова проиграл "Карабаху" и вылетел из Лиги чемпионов 15
Источник: Виктор Гончаренко возглавит "Торпедо" 1
2Drots сыграет с "Чертаново" в 1/256 финала Кубка России на "Арене Химки"
Молдавский "Шериф" вылетел из Лиги чемпионов
Источник: Мостовой получил приглашение на ответный ретро-матч "Спартак" - "Зенит" 4
Экс-игрок "Краснодара" Вильена может продолжить карьеру в Серии А 1
СМИ: "Урал" договорился с Гогниевым о назначении на пост главного тренера 5
Все новости
-