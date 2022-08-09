"У нас в "Ахмате" много квалифицированных нападающих, нужно выиграть конкуренцию. В "Уфе" Агаларов играл немного по?другому. У меня не бывает, чтобы форвард имел среднюю скорость в игре меньше, чем центральные защитники. Ему приходится перестраиваться, он проделывает огромную работу", - цитирует наставника грозненцев "Матч ТВ".
Агаларов подписал контракт с "Ахматом" этим летом, перейдя из "Уфы". 22-летний нападающий стал лучшим бомбардиром предыдущего розыгрыша Российской Премьер-лиги. В начавшемся сезоне Агаларов не появлялся в стартовом составе "Ахмата", а выходил на поле с замены. В первых четырех матчах чемпионата страны футболист один раз поразил ворота соперника.
Талалаев – о непоявлении Агаларова в старте "Ахмата": его средняя скорость меньше, чем у центральных защитников
Главный тренер "Ахмата" Андрей Талалаев высказался о причинах отсутствия форварда Гамида Агаларова в стартовом составе грозненцев в первых матчах нового сезона РПЛ.
Фото: ФК "Ахмат"