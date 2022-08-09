"Сейчас только что открыл бутылочку пива, читаю прессу, вместе сидим с Гончаренко", - цитирует тренера "СЭ".
Ранее в СМИ появилась информация, что от результата матча 5-го тура Российской Премьер-лиги против "Оренбурга" будет зависеть будущее Бородюка в "Торпедо". Позднее сообщалось, что "автозаводцы" договорились с тренером Виктором Гончаренко о заключении контракта.
После 4 туров национального первенства "Торпедо" располагается в зоне прямого вылета из РПЛ.
Бородюк: Гончаренко возглавит "Торпедо"? Вместе с ним сидим, читаем прессу
Главный тренер "Торпедо" Александр Бородюк прокомментировал слухи, что Виктор Гончаренко сменит его на посту наставника команды.
Фото: РФС