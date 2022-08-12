"На прошлой неделе мне поступило предложение от Валерия Георгиевича, он дал время подумать, и в итоге я согласился. С завтрашнего дня я уже буду смотреть матчи РПЛ. Первая игра – "Локомотив" – "Крылья Советов", - цитирует специалиста "Матч ТВ".
Ранее стало известно, что Никифоров вошел в тренерский штаб российской сборной. До этого тренер национальной команды Николай Писарев подписал контракт с "Химками". Наставник россиян Валерий Карпин, комментируя назначение Писарева в подмосковный клуб, отметил, что теперь тренерский штаб сборной пополнится ее одним специалистом.
Напомним, сборная Росси не примет участие в чемпионате мира 2022 – команду отстранили от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА в конце февраля.
Никифоров рассказал, когда ему предложили стать ассистентом главного тренера сборной России
Ассистент главного тренера сборной России Юрий Никифоров высказался о назначении на должность в национальной команде.
Фото: Spartak World