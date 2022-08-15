"Трансферное окно закрывается 7 сентября. У нас ещё есть много времени, чтобы усилиться. Я знаю, что у нас будут ещё футболисты … Если найдём сильного футболиста, то готовы его взять на любую позицию — обязательно найдём ему место на поле", - цитирует Гаранина "СЭ".
Гаранин вошел в тренерский штаб "Сочи" этим летом – ранее с поста наставника команды ушел Владимир Федотов. В начавшемся сезоне Российской Премьер-лиги южане успели сыграть 5 матчей и набрать 9 очков. В минувшие выходные сочинцы уступили "Спартаку" (0:3) и опустились на пятую строчку чемпионата страны.
Гаранин: у "Сочи" будут новые футболисты, мы готовы их взять на любую позицию
Тренер "Сочи" Вадим Гаранин поделился мнением о вероятности усиления команды в летнее трансферное окно.
Фото: ПФК "Арсенал"