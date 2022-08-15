"Поздравляю Зиньковского с первым голом за "Спартак"! Конечно, я очень рад за него, он молодец. Думаю, у Антона большое будущее в "Спартаке". Он может стать великим футболистом для "Спартака" и России. Надеюсь, у него все получится", - цитирует Камоцци "РБ Спорт".
"Спартак" в воскресенье, 14 августа разгромил на своем поле "Сочи" (3:0). Дублем отметился Квинси Промес, еще один забитый мяч на свой счет записал Антон Зиньковский, для которого этот гол стал дебютным в составе красно-белых. Благодаря этой победе команда Гильермо Абаскаля поднялась на первое место в турнирной таблице РПЛ после 5 туров.
Антон Зиньковский перебрался в "Спартак" в летнее межсезонье из "Крыльев Советов". С того момента он провел 5 матчей за новую команду. Контракт полузащитника со "Спартаком" рассчитан до лета 2027 года.
Камоцци: Зиньковский может стать великим футболистом для "Спартака" и России
Бывший советник руководства "Спартака" Франко Камоцци поделился мнением о дебютном голе Антона Зиньковского за клуб.
Фото: ФК "Спартак"