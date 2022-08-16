"Очень доволен. Думаю, Антон тоже ждал этого гола. Он отлично вошел в игру. Надеюсь, что будет играть в основном составе "Спартака". Это не последний гол Зиньковского за красно-белых. Он забьет минимум восемь в этом сезоне", - цитирует Ларина "СЭ".
"Спартак" в воскресенье, 14 августа разгромил на своем поле "Сочи" (3:0). Дублем отметился Квинси Промес, еще один забитый мяч на свой счет записал Антон Зиньковский, для которого этот гол стал дебютным в составе красно-белых. Благодаря этой победе команда Гильермо Абаскаля поднялась на первое место в турнирной таблице РПЛ после 5 туров.
Антон Зиньковский перебрался в "Спартак" в летнее межсезонье из "Крыльев Советов". С того момента он провел 5 матчей за новую команду. Контракт полузащитника со "Спартаком" рассчитан до лета 2027 года.
Ларин: Зиньковский забьет минимум восемь голов за "Спартак" в этом сезоне
Бывший директор "Чертаново" Николай Ларин отреагировал на первый гол Антона Зиньковского за "Спартак".
Фото: ФК "Спартак"