"Родри и Матео были очень важными футболистами. Возможно, в какой-то момент мы видели в них системообразующих игроков, наряду с ещё несколькими нашими ребятами…
Матео надо чуть больше времени для адаптации в команде, чем Родригао. Может быть, пока он не до конца вник в футбольные детали "Зенита". Но я не сомневаюсь, что он будет играть так же ярко, как в том сезоне в "Сочи", — цитирует Гаранина "Чемпионат".
Кассьерра и Родригао стали игроками "Сочи" в начале прошлого сезона. Этим летом оба футболиста подписали контракты с "Зенитом". Колумбийский нападающий в пяти матчах нового розыгрыша Российской Премьер-лиги отдал одну результативную передачу, бразильский защитник также принимал участие во всех играх питерцев в первых турах чемпионата страны.
"Зенит" в пяти матчах набрал 11 очков и вышел на второе место – отставание от лидирующего в турнирной таблице "Спартака" составляет 2 балла.
Тренер "Сочи": Кассьерра не до конца вник в футбольные детали "Зенита"
Тренер "Сочи" Вадим Гаранин высказался об адаптации Матео Кассьерры и Родригао к игре за "Зенит".
Фото: ФК "Зенит"