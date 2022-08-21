"Как можно на всю страну заявлять, что играли лучше "Динамо", когда это не так? Во что они были лучше, в настольный футбол или в Playstation? Да, владели мячом, это хорошо, но спартаковцы играли без ворот, так может любая команда. Футболисты даже не могут признать поражение по делу", - цитирует Канчельскиса Metaratings.
"Спартак" накануне уступил в московском дерби "Динамо" (0:1). Единственный гол встречи после ошибки Наиля Умярова забил Константин Тюкавин. После матча несколько футболистов "Спартака", комментируя поражение, заявили, что результат не по игре.
Это поражение стало первым для красно-белых в текущем розыгрыше РПЛ. "Спартак" пока остается на первой строчке в турнирной таблице, но уже в этом туре их может обойти "Зенит".
Канчельскис: во что "Спартак" играл лучше "Динамо"? В настольный футбол? Даже поражение по делу признать не могут
Экс-игрок сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал итоги дерби "Динамо" - "Спартак" (1:0).
Фото: РИА Новости