"Уходить из "Спартака" тяжело? Не только из "Спартака", всегда непросто уходить из команды. На меня давили? Ну, а что делать? Везде так. Болельщики имеют право критиковать, даже оскорблять", - цитирует тренера "СЭ".
Кононов возглавил "Спартак" в ноябре 2018 года и проработал главным тренером столичного коллектива до сентября 2019 года. Под его руководством красно-белые завершили сезон 2018/2019 на пятой строчке в таблице Российской Премьер-лиги.
На данный момент 56-летний специалист работает главным тренером тульского "Арсенала", в который вернулся этим летом.
Кононов – о давлении в "Спартаке": болельщики имеют право критиковать, оскорблять
Главный тренер тульского "Арсенала" Олег Кононов высказался о критике в его адрес, когда специалист возглавлял "Спартак".
Фото: ФК "Спартак"