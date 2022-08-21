"Пообещать футбол Бескова было ошибкой? Какая ошибка? Это стремление, а не ошибка… Обещал это? Я никому не обещал. Надо внимательно относиться к словам, которые я говорю. Они были такие: "Мне нравится футбол, который был ранее, и я хотел бы, чтобы команда играла со стилем, но только под ту манеру, которую я хотел бы дать", - цитирует тренера "СЭ".
Кононов возглавлял "Спартак" с 2018-го по 2019 год. Под его руководством столичный коллектив завершил сезон 2018/2019 на пятой строчке в таблице Российской Премьер-лиги. Кононов покинул пост главного тренера красно-белых по ходу кампании 2019/2020, его место занял немецкий специалист Доменико Тедеско.
Этим летом Кононов вновь возглавил тульский "Арсенал", который ранее вылетел в Первую лигу. Коллектив сыграл 6 матчей в национальном первенстве, в которых набрал 9 очков, и занимает 8-е место в таблице.
Кононов: я никому не обещал футбол Бескова, когда работал в "Спартаке"
Главный тренер тульского "Арсенала" Олег Кононов рассказал, собирался ли он прививать футбол Бескова "Спартаку".
Фото: ТАСС