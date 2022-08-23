"Ваня Игнатьев вообще не нарушает дисциплину. Он ведет себя очень профессионально. Тренерский штаб им доволен. Иначе бы он не играл", - приводит слова Цорна Sport24.
Напомним, Иван Игнатьев перебрался в "Локомотив" в летнее межсезонье после расторжения контракта с "Рубином", который вылетел в Первую лигу. Форвард провел за новую команду 5 матчей, в которых не отмечался результативными действиями.
Контракт Игнатьева с "Локомотивом" рассчитан до лета следующего года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 1,5 млн евро. В этом году Ивану исполнилось 23 года.
Цорн: Ваня Игнатьев вообще не нарушает дисциплину. Тренерский штаб им доволен
Спортивный директор "Локомотива" Томас Цорн прокомментировал соблюдение режима от форварда красно-зеленых Ивана Игнатьева.
Фото: ФК "Локомотив"