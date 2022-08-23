"Возможно, так говорить не очень красиво, но Дзюбе уже 34, а он так и не стал звездой уровня действительно больших российских футболистов — Валерия Карпина или Александра Мостового", - приводит слова Петровича "РБ Спорт".
Напомним, вчера, 22 августа Артем Дзюба провел дебютный матч за "Адана Демирспор" против "Фенербахче" (2:4) в 3-м туре турецкой Суперлиги. Российский форвард вышел на поле в стартовом составе и на 66-й минуте забил свой первый гол за новую команду, сделав счет 2:3. В итоге Дзюба доиграл до 87-й минуты встречи.
Артем Дзюба подписал с "Адана Демирспор" контракт по схеме 1+1. Последним клубом Дзюбы до Турции был "Зенит", с которым он четырежды кряду становился чемпионом России. В мае этого года форвард объявил, что покидает петербуржский клуб в связи с окончанием соглашения.
Экс-ассистент Хиддинка: Дзюбе уже 34, а он так и не стал звездой уровня действительно больших российских игроков
Экс-тренер "Анжи" и сборной Сербии Желько Петрович поделился мнением об Артеме Дзюбе.
Фото: gazetemru.com