- Мы, мне кажется, уже закончили трансферную кампанию и укомплектовались. Думаю, вряд ли кто-то еще появится в футбольном клубе, - передает слова Терюшкова ТАСС.
Летом 2022 года "Химки" подписали двух игроков с трансферной компенсацией, восьмерых - на правах свободного агента, троих взяли в аренду и шестеро вернулись в команду после аренд. Среди них - голкиперы Виталий Гудиев ("Ахмат") и Антон Митрюшкин ("Динамо" Дрезден), защитники Алексей Никитин ("Уфа") и Артур Черный ("Локомотив"), полузащитники Резиуан Мирзов ("Спартак"), Александр Зуев ("Рубин"), Аяз Гулиев ("Арсенал"), Александр Ломовицкий ("Рубин") и Роман Мори Гбане ("Биело-Брдо", Хорватия), нападающий Денис Давыдов ("Знамя труда").
Терюшков - о трансферной кампании "Химок": думаю, вряд ли еще кто-то появится, мы укомплектовались
Член наблюдательного совета "Химок" Роман Терюшков сообщил о вероятном завершении летней трансферной кампании подмосковного клуба.
Фото: ФК "Химки"