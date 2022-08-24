Сегодня, Генича попросили представить, кого бы он выбрал на роль новых руководителей "Спартака", если бы принимал ключевое решение. Генич заявил, что делегировал бы всю спортивную часть работы Герману Ткаченко.
"Спасибо Косте Геничу за такую прекрасную новость, мне многие стали звонить. Конечно, для любого человека из русского футбола работать в "Спартаке" – большая честь, но планов таких у меня не было, нет и в ближайшие пару лет точно не будет", - цитирует Ткаченко Metaratings.
Напомним, Герман Ткаченко представляет интересы Зелимхана Бакаева, который в летнее межсезонье после окончания контракта со "Спартаком" перебрался в "Зенит". Кроме того, в агентстве ProSports Management, владельцем которого является Ткаченко, так же числятся еще два игрока красно-белых: Павел Маслов и Руслан Литвинов.
В стартовых 6 турах РПЛ "Спартак" набрал 13 очков. В последнем туре "Спартак" в гостях уступил "Динамо" (0:1). В следующем матче команда Гильермо Абаскаля отправится в Воронеж на матч с "Факелом". Встреча пройдет в субботу, 27 августа. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.
Ткаченко рассказал, готов ли работать в "Спартаке"
Агент Герман Ткаченко отреагировал на предложение комментатор Константина Генича назначить его в "Спартак".
Фото: ИТАР-ТАСС