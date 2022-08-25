По информации источника, сочинцы объявят о подписании малийца в ближайшее время. Сообщается, что игрок сегодня прошел медосмотр.
Мусса Сиссако – воспитанник "ПСЖ". Он выступал за команды парижан разных возрастов. Зимой 2020 года он на правах аренды перешел в "Стандард". Летом того года бельгийский клуб выкупил игрока. Контракт малийца со "Стандардом" рассчитан до лета 2024 года, портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,2 млн евро.
В общей сложности за "Стандард" Сиссако сыграл в 34 матчах, в которых забил 1 гол.
Источник: Eurostavka
СМИ: "Сочи" подпишет воспитанника "ПСЖ". Игрок уже прошел медосмотр
"Сочи" близок к подписанию защитника "Стандарда" Муссы Сиссако.
Фото: Getty Images