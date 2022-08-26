– По поводу перехода в "Урал" с Дзагоевым разговаривали, но не я. Алан приезжал на игру, но потом сделал выбор — дал понять, что уедет в Европу, – передаёт слова Шалимова "РБ Спорт".
Игорь Шалимов покинул пост главного тренера "Урала" 8 августа 2022 года. Под его руководством команда в текущем сезоне только проигрывала (ЦСКА, "Оренбургу", "Краснодару", "Спартаку"). Алан Дзагоев покинул ЦСКА по истечении прошлого сезона, в мае 2022 года. Полузащитник и клуб договорились о расторжении контракта по взаимному согласию сторон. Дзагоев до сих пор не определился с новой командой для продолжения карьеры.
Шалимов: "Урал" разговаривал с Дзагоевым, но Алан дал понять, что уедет в Европу
Экс-тренер "Урала" Игорь Шалимов поделился деталями переговоров клуба с бывшим полузащитником ЦСКА Аланом Дзагоевым.
Фото: Sport24