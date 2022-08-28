Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Урал
0 - 4 0 4
ЗенитЗавершен
Локомотив
3 - 1 3 1
Оренбург1 тайм
П1 1.06X 10.5П2 32
Торпедо
17:30
КраснодарНе начат
П1 3.45X 3.5П2 2.16
Ростов
19:45
ЦСКАНе начат
П1 2.85X 3.55П2 2.43

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Рубин
18:00
КАМАЗНе начат
П1 1.47X 4.3П2 6.6

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Вулверхэмптон
16:00
НьюкаслНе начат
П1 2.5X 3.3П2 2.9
Астон Вилла
16:00
Вест ХэмНе начат
П1 2.13X 3.35П2 3.55
Ноттингем Форест
18:30
ТоттенхэмНе начат
П1 6.2X 4.6П2 1.51

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2021/22
Хетафе
18:30
ВильярреалНе начат
П1 5.2X 3.55П2 1.78
Барселона
20:30
ВальядолидНе начат
П1 1.15X 8.8П2 17
Эспаньол
23:00
Реал МадридНе начат
П1 7X 5П2 1.44

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2021/22
Салернитана
19:30
СампдорияНе начат
П1 2.5X 3.25П2 3
Верона
19:30
АталантаНе начат
П1 4.1X 4П2 1.83
Фиорентина
21:45
НаполиНе начат
П1 3.5X 3.6П2 2.1
Лечче
21:45
ЭмполиНе начат
П1 2.36X 3.45П2 3.05

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Кёльн
16:30
ШтутгартНе начат
П1 2.08X 3.7П2 3.45
Вердер
18:30
АйнтрахтНе начат
П1 2.41X 3.6П2 2.9

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Нант
0 - 0 0 0
Тулуза2 тайм
П1 1.01X 13.5П2 100
Труа
16:00
АнжеНе начат
П1 2.39X 3.3П2 3.05
Лорьян
16:00
КлермонНе начат
П1 2.02X 3.4П2 3.8
Брест
16:00
МонпельеНе начат
П1 1.95X 3.6П2 3.9
Ницца
16:00
МарсельНе начат
П1 2.75X 3.4П2 2.55
Реймс
18:05
ЛионНе начат
П1 4.2X 4.1П2 1.79
ПСЖ
21:45
МонакоНе начат
П1 1.24X 7.4П2 11
Сделать ставку

Глушенков: думаю, дальше у "Крыльев" будет только белая полоса

Нападающий "Крыльев Советов" Максим Глушенков поделился эмоциями после победного матча с "Ахматом".
Фото: ФК "Крылья Советов"
– Игру начали достаточно хорошо, не помню, на какой минуте пропустили, но до гола играли хорошо, прессинговали. Потом добавили, отыгрались. У соперника случилось удаление, они остались в меньшинстве, мы давили?давили?давили и всё?таки забили победный гол. Мне кажется, у нас было больше моментов, поэтому результат закономерен. Для нас это очень важная победа, потому что до этого пять туров мы не выигрывали, потому что играли хорошо, но не набирали свои очки. Думаю, дальше у нас будет только белая полоса», – приводит слова Глушенкова "Матч ТВ".

Матч седьмого тура Российской премьер-лиги между "Ахматом" и "Крыльями Советов", проходивший в Грозном, закончился победой гостей из Самары со счётом 1:2. У грозненцев на тринадцатой минуте забил форвард Мохамед Конате, спустя две минуты у "Крыльев" отличился Роман Ежов, победный гол на счету Александра Коваленко. На тридцатой минуте красную карточку получил голкипер "Ахмата" Михаил Опарин, оставив свою команду в меньшинстве на следующие 60 минут матча. До встречи с "Ахматом" "Крылья Советов" не побеждали на протяжении пяти матчей. Ближайшие соперники самарской команды по РПЛ – ЦСКА дома и "Химки" в гостях. Следующий матч команда Осинькина проведёт в Москве, против "Спартака", в рамках Кубка России. Игра пройдёт 30 августа, во вторник.


Глушенков Факел Крылья Советов
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится

Последние новости

Иван Игнатьев оформил хет-трик за "Локомотив" за 20 минут, Сычевой ответил голом "Оренбурга"
Дубль Малкома помог "Зениту" разгромить на выезде "Урал" 38
"Локомотив" объяснил отсутствие Изидора в заявке на матч с "Оренбургом"
"Зенит" забил "Уралу" три гола за 15 минут второго тайма 4
"Урал" в первом тайме матча с "Зенитом" получил 3 предупреждения за 4 нарушения 4
Худяков, Тикнизян и Иван Игнатьев - в основе "Локомотива" на матч с "Оренбургом" 3
СМИ: наставник "Спортинга" подаст в отставку в случае прихода в клуб Роналду 1
Источник: ЦСКА пытается арендовать защитника турецкого "Аланьяспора" 1
Зиньковский - о пяти матчах "Спартака" с "Зенитом" за сезон: нормально, с сильными всегда хорошо играть 1
Зиньковский рассказал о причинах своей обратной замены в матче "Факел" - "Спартак" 6
Фанаты "Црвены Звезды" организовали акцию памяти погибшей журналистки Дарьи Дугиной (фото) 4
Нигматуллин – о Захаряне в "Челси": возможно, его отдадут в бельгийский чемпионат 3
Рыбус - о последнем голе "Спартака" в ворота "Факела": Промес всё сделал за меня 2
Источник: Роналду согласился перейти в "Наполи" 4
Кузяев, Кержаков и Сергеев - в стартовом составе "Зенита" на матч с "Уралом" 11
Защитник "Ахмата" Тодорович выбыл до конца года 1
Гвардиола: "Манчестер Сити" много пропускает в последних матчах, нам нужно прибавлять
Игнашевич – о Лазареве из "Балтики": он может уйти в РПЛ в любой момент
Хлусевич: у "Спартака" есть понимание, как обыграть "Зенит" в следующем туре 6
Источник: Кофрие может перейти в "Маккаби Хайфа" 3
Глушенков: думаю, дальше у "Крыльев" будет только белая полоса 1
Петржела: Дзюба ещё неоднократно будет признан худшим игроком матча в Турции 8
Отец Гамида Агаларова ответил, почему его сын редко играет за "Ахмат" 8
Бывший полузащитник "Краснодара" продолжит карьеру в "Пари НН"
Туфан Садыгов: откуда вам известно, что я инвестор "Химок"? 2
Приглашаем подписаться на Telegram-канал «Rusfootball» 41
Мостовой: какое впечатление от игры "Спартака" при Абаскале? Никакое. Он пришёл в уже готовую команду 20
Шиманьски забил первый гол за новый клуб. У него 3 результативных действия в 4 матчах 3
Дзюба был признан худшим игроком в игре с "Умраниеспором" 24
Тренер "Ахмата" – об игре с "Крыльями": считаю, что судья и VAR ошиблись 5
Все новости
-