– Игру начали достаточно хорошо, не помню, на какой минуте пропустили, но до гола играли хорошо, прессинговали. Потом добавили, отыгрались. У соперника случилось удаление, они остались в меньшинстве, мы давили?давили?давили и всё?таки забили победный гол. Мне кажется, у нас было больше моментов, поэтому результат закономерен. Для нас это очень важная победа, потому что до этого пять туров мы не выигрывали, потому что играли хорошо, но не набирали свои очки. Думаю, дальше у нас будет только белая полоса», – приводит слова Глушенкова "Матч ТВ".
Матч седьмого тура Российской премьер-лиги между "Ахматом" и "Крыльями Советов", проходивший в Грозном, закончился победой гостей из Самары со счётом 1:2. У грозненцев на тринадцатой минуте забил форвард Мохамед Конате, спустя две минуты у "Крыльев" отличился Роман Ежов, победный гол на счету Александра Коваленко. На тридцатой минуте красную карточку получил голкипер "Ахмата" Михаил Опарин, оставив свою команду в меньшинстве на следующие 60 минут матча. До встречи с "Ахматом" "Крылья Советов" не побеждали на протяжении пяти матчей. Ближайшие соперники самарской команды по РПЛ – ЦСКА дома и "Химки" в гостях. Следующий матч команда Осинькина проведёт в Москве, против "Спартака", в рамках Кубка России. Игра пройдёт 30 августа, во вторник.
Глушенков: думаю, дальше у "Крыльев" будет только белая полоса
Нападающий "Крыльев Советов" Максим Глушенков поделился эмоциями после победного матча с "Ахматом".
Фото: ФК "Крылья Советов"