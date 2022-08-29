– Достаточно равная игра. Результат скорее закономерен, чем нет. И ЦСКА мог забить, и мы. Победила дружба. Сильно ли сказались погодные условия? Да. Если мне тяжело, и я не выполняю такой объем работы, как полевые игроки, то представляю каково футболистам. Как получилось спасти в концовке, когда мяч попал в штангу? Гайч бил с острого угла, у меня была задача домик закрыть. Он сначала попал в штангу, потом уже в меня, – приводит слова Песьякова "РБ Спорт".
Встреча "Ростова" и ЦСКА закрывала седьмой тур Российской премьер-лиги и являлась центральной игрой выходных. Матч закончился нулевой ничьей. По итогам семи туров "армейцы" занимают третье место в турнирной таблице (14 очков), "Ростов" отстаёт всего на одно очко и идёт пятым. В следующем туре ЦСКА в гостях сыграет с "Крыльями Советов", команда Валерия Карпина также в гостях встретится с "Торпедо". А следующие календарные матчи клубы проведут в рамках Кубка России. ЦСКА сыграет на выезде с "Торпедо", а к "Ростову" приедет "Динамо". Матчи состоятся 31 августа, в среду.
Песьяков: у меня была задача закрыть домик
Голкипер "Ростова" Сергей Песьяков подвёл итоги матча седьмого тура с ЦСКА (0:0).
Фото: ФК "Ростов"