«Этот слух просто «утка» и не более», — написал Брейдо в своём Telegram?канале.
Ранее издание Footmercato сообщило, что ЦСКА якобы входит в число фаворитов на подписание сенегальского нападающего.
Филипп Кени присоединился к «Истанбул Башакшехир» летом 2022 года, перейдя из «Бандырмаспора» за 1,2 миллиона евро. С тех пор он провел 101 матч, в которых забил 13 голов и сделал 9 результативных передач. В минувшем сезоне Кени провёл 37 матчей во всех турнирах, забил 5 мячей и отдал 6 голевых передач.
Контракт форварда с турецким клубом действует до 30 июня 2025 года. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 1,5 миллиона евро.
В ЦСКА опровергли интерес к нападающему из чемпионата Турции
Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал информацию о возможном переходе форварда «Истанбул Башакшехир» Филиппа Кени в московский клуб.
Фото: ФК "Истанбул"