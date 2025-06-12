«Не вижу в этом поступке предательства по отношению к «Спартаку», как считают некоторые. Валерий — молодой крепкий мужик и поступает согласно особенности нашей профессии. Помнится, сколько в свое время разговоров вызвало решение коренного динамовца Константина Ивановича Бескова возглавить «Спартак». А в итоге от этого выиграла не только команда с тренером, но и футбол, который они дарили болельщикам», — заявил Романцев «СЭ».
Ранее в СМИ были новости, что Карпин согласовал с клубом трёхлетний контракт и получил разрешение РФС на совмещение работы в «Динамо» и сборной России. Ожидается, что официальное объявление о назначении 56-летнего специалиста состоится в период с 11 по 15 июня. Первая тренировка под его руководством запланирована на 16 июня.
Олег Романцев был главным тренером «Спартака» с 1989 по 1995 год и с 1997 по 2003 год. Кроме того, он возглавлял сборную России в 1994–1996 и 1998–2002 годах.
Романцев — о возможном переходе Карпина в "Динамо": это не предательство по отношению к "Спартаку"
Экс-наставник «Спартака» и сборной России Олег Романцев высказался о возможном назначении Валерия Карпина на пост главного тренера московского «Динамо».
Фото: РФС