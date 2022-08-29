– "Локомотив" как команда должен стремиться к тому, чтобы бороться за высшие места. Несмотря на это, процесс развития далек от завершения – эта работа идёт от недели к неделе. Мы смотрим от матча к матчу, также будем смотреть и в Кубке, – приводит слова Цорна "ТАСС".
"Локомотив" в прошедшем туре Российской премьер-лиги обыграл "Оренбург" со счётом 5:1. Три гола забил Иван Игнатьев, по одному – Гирано Керк и Антон Миранчук. После семи игр московский клуб идёт на восьмом месте в турнирной таблице, на их счету две победы, три ничейных результата и два поражения. Следующий свой матч "Локомотив" проведёт в рамках Кубка России – в гостях против "Пари НН". Матч состоится в среду, 31 августа.
Цорн – о происходящем в "Локомотиве": процесс развития далек от завершения
Спортивный директор "Локомотива" Томас Цорн высказался о развитии команды и её положении после семи туров РПЛ.
Фото: ТАСС