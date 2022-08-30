По информации источника, "Челси" в ближайшее часы свяжется с "Динамо", чтобы уладить проблемы с переходом Захаряна. Сообщается, что лондонский клуб хочет найти способ перевести деньги в Россию.
Ранее СМИ сообщили, что переход Захаряна в "Челси" под угрозой срыва. Главная проблема - перевод денежных средств российскому клубу.
На прошлой неделе появилась информация, что Захарян близок к переходу в "Челси". Лондонский клуб готов активировать опцию выкупа за полузащитника "Динамо", которая составляет 15 млн евро.
Арсен Захарян в текущем сезоне провел 6 матчей в составе "Динамо" в Российской Премьер-лиге (РПЛ), на его счету 1 гол и 2 результативные передачи. В общей сложности за бело-голубых 19-летний футболист сыграл в 53 матчах, в которых забил 13 мячей и стал автором 16 голевых пасов.
Источник: Чемпионат
СМИ: "Челси" хочет найти способ перевести деньги в Россию за переход Захаряна из "Динамо"
"Челси" продолжает попытки оформить трансфер полузащитника "Динамо" Арсена Захаряна.
Фото: ФК "Динамо"