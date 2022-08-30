"Возможно ли бороться с "Зенитом" за чемпионство в этом сезоне? Думаю, да. Все возможно. По крайней мере, будем делать все для этого", - цитирует бразильца Sport24.
"Зенит" является действующим чемпионом Российской Премьер-лиги, "Краснодар" финишировал в минувшем розыгрыше первенства на четвертой строчке в таблице.
В начавшемся сезоне РПЛ подопечные Александра Сторожука набрали 14 очков в семи матчах и вышли на 4-е место.
Кайо: "Краснодар" может бороться с "Зенитом" за чемпионство в этом сезоне
Защитник "Краснодара" Кайо оценил возможность южан навязать конкуренцию "Зениту" в РПЛ.
Фото: РПЛ