– Единственной командой из России, заинтересованной в Хорхе за последние два года, был ЦСКА. И Карраскаль никогда не стоил 1,3 млн. Никого из аргентинского "Ривер Плейта" не забирают за 1,3 млн. Это огромная команда, она всегда продает игроков по хорошей цене, – приводит слова Родригеса "Sport24".
Ранее об интересе "Спартака" к Карраскалю в эфире "Коммент.Шоу" сообщил футбольный менеджер Тимур Гурцкая. Согласно его информации, игрок мог перейти в стан красно-белых из львовских "Карпат". Хорхе выступал за украинский клуб с июля 2017 года по январь 2019 года. ЦСКА взял Карраскаля зимой 2022 года в аренду за 300 тысяч евро, а летом этого же года оформив его выкуп за 6 миллионов евро. В семи первых турах текущего сезона РПЛ колумбиец забил четыре мяча и отдал две результативных передачи.
Агент Карраскаля: единственной командой РПЛ, заинтересованной в Хорхе, был ЦСКА. И он никогда не стоил 1,3 млн
Спортивный агент Мартин Родригес опроверг информацию, согласно которой его клиент Хорке Карраскаль мог перейти в "Спартак".
Фото: ПФК ЦСКА