– Параллель с матчем за Суперкубок здесь нельзя привести как минимум потому, что теперь игра будет в Москве. Но для меня фаворитом остаётся "Зенит". Не хочу никого обижать, но не помню, чтобы в этом сезоне "Спартак" забивал конкурентоспособным командам. Сколько он забил "Зениту" и "Динамо"? Ну да, забил "Краснодару". Ну и что? Да, они неплохо играют с командами, которые перед матчами не считаются фаворитами. В других же случаях команде Абаскаля не так везёт, и мы не видим такой силы. Так что сейчас для москвичей будет хорошая проверка. Но опять же, не вижу никаких весомых доводов в пользу "Спартака", – приводит слова "Матч ТВ".
Александр Кержаков, в прошлом сезоне Российской премьер-лиги возглавлявший "Нижний Новгород" (ныне – "Пари НН"), прямо сейчас находится без работы в качестве главного тренера. По итогам семи сыгранных туров "Зенит" занимает первое место в турнирной таблице (17 очков), "Спартак" идёт вторым (16 очков). Их очная встреча состоится в это воскресенье, 4 сентября. Стартовый свисток раздастся в 20:00 по московскому времени. Главным арбитром центрального матча восьмого тура назначен Павел Кукуян. Предыдущая встреча команд в рамках Суперкубка России завершилась разгромной победой клуба из Санкт-Петербурга. Это был первый официальный матч в качестве главного тренера "Спартака" для Гильермо Абаскаля.
Кержаков – о фаворите в матче "Спартак" - "Зенит": не вижу никаких весомых доводов в пользу "Спартака"
Бывший нападающий "Зенита" Александр Кержаков поделился впечатлениями от игры "Спартака" перед матчем с "Зенитом".
Фото: ТАСС