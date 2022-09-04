"Игра будет непростой, потому что это, наверное, лучший "Спартак", который я видел за три года в России. Статистика тоже об этом говорит — лучший старт за все это время. Плюс в этом сезоне команда особенно много забивает", - цитирует Дугласа Сантоса "Матч ТВ".
"Зенит" в гостях сыграет со "Спартаком" в рамках 8-го тура РПЛ. Встреча состоится в воскресенье, 4 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.
Перед началом матча сине-бело-голубые лидируют в турнирной таблице чемпионата России, опережая "Спартак", идущий вторым, на одно набранное очко.
Дуглас Сантос: игра будет непростой, потому что это лучший "Спартак", который я видел за три года в России
Фото: ФК "Зенит"