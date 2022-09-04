"Как мне игра команды при Абаскале? Нормально. Пока что все хорошо, хорошая игра. Посмотрим на результат в конце сезона. Есть уверенность, что команда будет бороться за первое место в этом сезоне", - приводит слова Романцева "СЭ".
"Спартак" занимал второе место в турнирной таблице перед началом 8-го тура РПЛ. После побед "Динамо" и "Краснодара" красно-белые опустились на четвертую строчку, но победа над "Зенитом" позволит им стать единоличным лидером по итогам тура.
Встреча между "Спартаком" и "Зенитом" пройдет на "Открытие Арене" в Москве. Стартовый свисток прозвучит сегодня, 4 сентября, в 20:00 по московскому времени.
Романцев: есть уверенность, что "Спартак" будет бороться за чемпионство в этом сезоне
Экс-тренер "Спартака" Олег Романцев заявил. что верит в борьбу за чемпионский титул команды в текущем розыгрыше РПЛ.
Фото: РФС