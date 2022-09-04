Федун обвинил фанатов "Спартака" в поражении от "Зенита"

- Видно, что у "Зенита" качество игроков повыше, самый богатый клуб России, это понятно. Я хотел бы отметить две вещи. Первое - это нормальное судейство, что редко бывает с "Зенитом", и второе - очень странно, что мы дома играли как в гостях. Наши фанаты могут и дальше сидеть в спортбарах, оттачивать свои принципы, они могут продолжать это делать в ближайшие 10 лет - ничего не изменится. То, что сегодня во втором тайме мы пропустили два гола - это зенитовская торсида зарядила и понесла своих футболистов вперед, а у нас поддержки, к сожалению, не было, - передает слова Федуна ТАСС.
Матч 8 тура Российской премьер-лиги "Спартак" - "Зенит" завершился волевой победой гостей со счетом 2:1. На первых минутах встречи сине-бело-голубые не реализовали несколько опасных моментов, после чего на 21 минуте нападающий Александр Соболев отличился в контратаке красно-белых. На 48 минуте защитник гостей Деян Ловрен сравнял счет, подкараулив в штрафной отскок мяча после подачи углового. Победу "Зениту" принес точный удар Андрея Мостового от линии штрафной на 60 минуте. Фанаты "Спартака" не посещают матчи команды из-за бойкота против внедряемой в текущем сезоне системы персонифицированного учета болельщиков Fan ID.
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Экс-президент "Спартака" Леонид Федун прокомментировал домашнее поражение красно-белых от "Зенита" в матче 8 тура РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"