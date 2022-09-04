Напомним, Черников был заменен на 17-й минуте субботней игры. Главный тренер "быков" Александр Сторожук сообщил, что футболист был доставлен в больницу.
По информации источника, у игрока подозрение на разрыв связок голеностопа. В понедельник Черников сделает повторную МРТ. С большей долей вероятности, футболист будет прооперирован в одной из клиник Германии. Срок возвращения на поле футболиста будет определен по результатам операции.
Ранее шоу-проект "Это футбол, брат!" сообщал, что Черников из-за травмы пропустит ориентировочно 5 месяцев.
Полузащитник Александр Черников в текущем сезоне провел 7 матчей за "Краснодар" во всех турнирах, результативными действиями не отметился. На его счету 1 красная карточка, которую футболист получил в матче со "Спартаком" (1:4). В общей сложности за "быков" 22-летний футболист провел 40 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.
Источник: РБ Спорт
СМИ: у Черникова подозрение на разрыв связок голеностопа
Полузащитник "Краснодара" Александр Черников получил травму в матче 8-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) против "Сочи" (2:0).
Фото: Чемпионат