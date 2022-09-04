"У нас один бог. Практически такой же образ жизни. На самом деле нашу связь не объяснить словами - приедете в Сербию, и все поймете. То, как вас принимают люди, как пытаются помочь, даже не зная языка", - цитирует Зделара Sport24.
Полузащитник Саша Зделар пополнил состав ЦСКА в летнее трансферное окно. Контракт 27-летнего футболиста с армейцами рассчитан до лета 2025 года.
В составе ЦСКА серб провел 7 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отметился.
ЦСКА вчера в Самаре обыграл "Крылья Советов" (1:0). Армейский клуб в таблице Российской Премьер-лиги (РПЛ) занимает 2-е место, имея в своем активе 17 очков.
Зделар - о русских и сербах: нашу связь не объяснить словами
Новичок ЦСКА Саша Зделар, перешедший в армейский клуб из белградского "Партизана", рассказал, что объединяет россиян и сербов.
Фото: ПФК ЦСКА